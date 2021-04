Brasilien: Neue Jesus-Statue soll höher sein als jene in Rio

Eine neue monumentale Christus-Statue, die gerade im Süden Brasiliens erbaut wird, soll noch größer werden als der berühmte "Christus, der Erlöser" in Rio de Janeiro. Die Statue, die seit 2019 in Encantado in Bau ist und "Christus, der Beschützer" heißen soll, soll nach Angaben der Erbauer 43 Meter hoch werden - einschließlich des Sockels. Die Christus-Statue in Rio de Janeiro ist 38 Meter hoch.

SN/APA/AFP/SILVIO AVILA Bauarbeiten an Jesus-Statue in Encantado