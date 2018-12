Brasiliens Ex-Präsident Lula stand kurz vor Freilassung

Ein Richterspruch hat bei Brasiliens inhaftiertem Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva Hoffnung auf eine Freilassung geweckt - allerdings nur für wenige Stunden. Ein Richter am Obersten Gerichtshof des Landes entschied am Mittwoch, dass alle in einem Berufungsverfahren verurteilten Häftlinge freigelassen werden müssen, deren Rechtsmittel noch nicht ausgeschöpft sind.

SN/APA (AFP)/SERGIO LIMA Justizposse um Brasiliens ehemaligen Präsidenten