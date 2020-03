Brasiliens Polizei griff Häftlinge nach Massenflucht auf

Nach einer Massenflucht aus mindestens vier Gefängnissen im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo hat die Militärpolizei am Dienstag über 500 Häftlinge wieder aufgegriffen. Dies gab die Regierung des Bundesstaates in einer Erklärung bekannt. Mehr als 1.300 Gefangene in Mongagua, Tremembe, Porto Feliz und Mirandopolis waren Medienberichten zufolge am Montag geflohen.

