Brasiliens Präsident Bolsonaro beeinsprucht Corona-Masken-Anordnung

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat Widerspruch gegen die richterliche Anordnung zum Tragen einer Schutzmaske in der Hauptstadt Brasília eingelegt. Das Tragen einer Schutzmaske in der Hauptstadt sei bereits Pflicht. Mit dem Widerspruch solle Bolsonaro nicht von der Schutzmaskenpflicht ausgenommen werden, hieß es. Der Präsident solle lediglich wie jeder andere Bürger behandelt werden.

Bolsonaro, der die von dem Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 als "kleine Grippe" bezeichnet, hatte in der Regel keine Maske getragen und bei seinen öffentlichen Auftritten auch die Abstandsregeln ignoriert. Ein Bundesrichter hatte ihn darauf am Montag bei Androhung einer Geldstrafe angewiesen, in der Öffentlichkeit immer eine Schutzmasken zu tragen. Bei den wenigen öffentlichen Auftritten seitdem trug Bolsonaro immer eine.

Unterdessen wurden in Brasilien nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen 24 Stunden 46.860 neue Infektionen und 990 weitere Todesfälle verzeichnet. Mit insgesamt fast 56.000 Toten ist Brasilien nach den USA das am zweitstärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt.

Quelle: Apa/Ag.