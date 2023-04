Braunbär riss Schafe in BayernNutztiere sollen nachts in Ställe

In Bayern und Tirol ist die Aufregung groß, weil es Hinweise auf einen Bären in der Grenzregion gibt. Im Landkreis Rosenheim wurden am Mittwoch auf einer Weide zwei tote Schafe entdeckt. Ein weiteres verletztes Tier musste eingeschläfert werden. Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) mitteilte, ist ein Bär für die Risse verantwortlich. Eine direkte Begegnung zwischen Mensch und Bär gab es nicht. Nach ersten Erkenntnissen ist das Tier kein "Problembär" und verhält sich Menschen gegenüber scheu.

Die Behörden sind dennoch wachsam. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) bezeichnet die Sicherheit der Menschen als absolut vorrangig. "Im Ernstfall kommen alle Maßnahmen in Betracht", sagte er am Donnerstag in München. "Bayern ist auf das Thema Bär vorbereitet."

Nutztierhalter in der Grenzregion sind dazu angehalten, ihre Tiere nachts möglichst in Ställen unterzubringen sowie Herdenschutzmaßnahmen zu ergreifen. Weitere Maßnahmen würden laufend geprüft.

In Tirol wurde ein Bär von einer Wildtierkamera im Lechtal erfasst. Zudem wurde der Kadaver eines möglicherweise von dem Bären gerissenen Rehs gefunden. Ob es sich um denselben Bären handelt, der auch in Bayern unterwegs ist, ist unklar. Es sei aufgrund der Distanz von mehr als 100 Kilometern aber davon auszugehen, dass es sich um einen anderen Bären handle, hieß es vom Land Tirol gegenüber der Deutschen Presseagentur. Es gebe keinen Grund zur Annahme, dass es sich um ein auffälliges Tier handle.

Die Wahrscheinlichkeit, auf einen Braunbären zu treffen, ist sehr gering. Passiert es aber doch, sollte man folgende Verhaltensregeln beachten: Auf keinen Fall näher hingehen, keine ruckartigen Bewegungen machen. Man sollte Ruhe bewahren, mit lauter, aber ruhiger Stimme sprechen und sich langsam entfernen, ohne das Tier aus dem Blickfeld zu lassen. Wenn sich der Bär aufrichtet, handelt es sich nicht um aggressives Verhalten. Das Tier verschafft sich damit lediglich eine bessere Übersicht. Ist der Bär bereits in unmittelbarer Nähe, sollte man sich flach mit dem Bauch auf den Boden legen, die Hände im Nacken. Der Bär wird den Menschen beschnuppern und feststellen, dass er keine Gefahr für ihn darstellt.

Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti bleibt indessen bei seinem Kurs, Problembären zu erlegen, wie italienische Medien berichteten. Er unterschrieb am Mittwochabend ein Abschussdekret für Bär MJ5. Dieser soll im März einen Mann angegriffen und verletzt haben. Die Trentiner Forstbehörde sucht bereits nach dem Tier. Für den Abschuss sprach sich laut APA auch Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin aus. Er leitet am Freitag eine Sitzung eines Expertenkomitees in Rom, das über die Zukunft der Trentiner Bären und das von der EU finanzierte Projekt "Life Ursus" beraten soll. Tierschützer laufen gegen die Erlegung Sturm und kündigten Protestaktionen an.

Albin Blaschka, Geschäftsführer des Österreichzentrums Bär Wolf Luchs, erklärte, man müsse über das Vorgehen von Fall zu Fall entscheiden. Es gebe einen nationalen Managementplan, welcher Aktionen für das jeweilige Verhalten von Bären empfiehlt. "Der Rahmen dafür ist in der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat, Anm.) geregelt." Der Braunbär stehe ebenso unter Schutz wie der Wolf. In Ausnahmefällen - wenn die Sicherheit von Menschen in Gefahr ist - und wenn es kein anderes, gelinderes Mittel gebe, könne ein Bär entnommen werden.