Brennender Frachter am neuen Ankerplatz angekommen

Der brennende Frachter im niederländischen Wattenmeer ist nach einem riskanten Transport entlang von Inseln an seinem neuen vorläufigen Ankerplatz angelangt. Das teilte die Wasserbehörde am Montag in Den Haag mit. Zwei Schlepper hatten die "Fremantle Highway" seit Sonntagabend nach Osten geschleppt - bis etwa 16 Kilometer im Norden der Inseln Schiermonnikoog und Ameland. Der Transport war nach Angaben der Behörde ohne Probleme verlaufen. Die Lage des Schiffes sei stabil.

Die Bergung des brennenden Frachters ist sehr riskant