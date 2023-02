Briefe von Prinzessin Diana für 145.550 Pfund versteigert

Mehrere Dutzend sehr persönliche Briefe der 1997 verunglückten britischen Prinzessin Diana sind bei einer Auktion in Cornwall für hohe Summen versteigert worden. Die 32 Briefe an ihre zwei engen Freunde Susie und Tarek Kassem, die die Briefe mehr als 25 Jahre in Ehren hielten, kamen im Auktionshaus Lay's Auctioneers in Penzance am Donnerstag für insgesamt 145.550 Pfund (rund 163.660 Euro) unter den Hammer, wie die BBC berichtete.

SN/APA/AFP/JEAN-LOUP GAUTREAU Persönliche Briefe von Prinzessin Diana kamen unter den Hammer