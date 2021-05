Brit Awards für Dua Lipa, The Weeknd und Billie Eilish

Popstar Dua Lipa ("Physical") ist bei den Brit Awards zum zweiten Mal als beste britische Künstlerin ausgezeichnet worden und hat außerdem die begehrte Trophäe für ihr Album "Future Nostalgia" bekommen. Die 25-Jährige trat am Dienstag auch im Showprogramm der Preisverleihung vor 4.000 Zuschauern in der Londoner O2-Arena auf. Internationale Auszeichnungen gingen an den Kanadier The Weeknd und die US-Amerikanerin Billie Eilish.

SN/APA/John Marshall/JOHN MARSHALL Dua Lipa erhielt den Brit Award als beste Solokünstlerin