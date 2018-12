Brite schaffte ebenfalls alleine Reise durch Antarktis

Nur zwei Tage nach einem US-Amerikaner hat ein britischer Militäroffizier als nunmehr zweiter Mensch alleine und aus eigener Muskelkraft die Antarktis durchquert. Der 49-jährige Louis Rudd benötigte 56 Tage, um die strapaziöse 1.500 Kilometer lange Reise über den kältesten Kontinent auf Skiern zu absolvieren - und erreichte am Freitag das Ziel.

Am Mittwoch hatte dies der 33-jährige Colin O'Brady als erster Mensch ohne Hilfsmittel geschafft. Dieser rühmte Rudd nun als einen der "versiertesten Polarforscher" aller Zeiten. "Es war eine Ehre, dasselbe Ziel anzustreben", schrieb er auf Instagram. Er freue sich, Rudd an der Ziellinie zu gratulieren. "Wir werden zusammen als die beiden einzigen Menschen, die solch eine Durchquerung geschafft haben, in die Geschichtsbücher eingehen." Der britische Generalstabschef der Armee gratulierte Rudd für die Leistung. "Gut gemacht Lou, wir sind stolz auf dich."

Rudd machte die Expedition in Andenken an seinen Freund Henry Worsley, der 2016 weniger als 50 Kilometer vor dem Ziel wegen eines Infekts aufgeben musste - und wenige Tage später starb.

