Brite schwamm ganzen Ärmelkanal entlang

Um auf Umweltverschmutzung und Überfischung aufmerksam zu machen, hat ein Brite den Ärmelkanal der Länge nach durchschwommen. Lewis Pugh (48) erreichte am Mittwoch nach rund 560 Kilometern und etwa 500.000 Schwimmzügen sein Ziel in Dover. Gestartet war der Ausdauersportler am 12. Juli im äußersten Westen von Cornwall.

SN/APA (AFP/Archiv)/CARL DE SOUZA Pugh (48) erregte schon öfter Aufsehen mit gewagten Schwimmaktionen