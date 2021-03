Briten sollen bei unerlaubten Auslandsreisen Strafe zahlen

Briten, die vor Ende Juni unerlaubt ins Ausland reisen, müssen 5.000 Pfund Strafe zahlen. Der ursprüngliche Plan der Regierung in London, internationale Reisen im April zu überprüfen und möglicherweise ab dem 17. Mai zu erlauben, stehe zwar immer noch, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Dienstag Sky News. Aber die Geldstrafen von umgerechnet gut 5.800 Euro seien in die Gesetzgebung aufgenommen worden, für den Fall, dass dies nicht möglich sein sollte.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Hancock will Auslandsreisen der Briten möglichst unterbinden