Britische Anwälte bereiten Vergewaltigungsklage gegen Andrew Tate vor

Vier Frauen erheben Vorwürfe sexueller Übergriffe in der Zeit von 2013 bis 2016. Tate weist dies vehement zurück. Der 36-Jährige steht in Rumänien unter Hausarrest - er wird dort des Menschenhandels und der Vergewaltigung beschuldigt.

In Großbritannien bereiten Anwälte eine Klage vor, in der vier Frauen gegen den umstrittenen Influencer Andrew Tate Vorwürfe sexueller Übergriffe erheben. Dem ehemaligen Kickboxer Tate, der in Rumänien wegen Vorwürfen des Menschenhandels und der Vergewaltigung unter Hausarrest steht, wurden am Mittwoch entsprechende juristische Dokumente zugestellt, wie die britische Anwaltskanzlei McCue Jury and Partners mitteilte. Tate werden demnach "gewalttätige Vergewaltigungen, schwere körperliche Übergriffe sowie kontrollierendes und nötigendes Verhalten" vorgeworfen. Abhängig von Tates Antwort werde "ein Gerichtsverfahren gegen ihn beim High Court in London eingeleitet", erklärte die Kanzlei. Die vier Mandantinnen im Alter von 20 bis 30 Jahren beziehen sich demnach auf Vorfälle in dem Zeitraum von 2013 bis 2016, als Tate im Großbritannien lebte.

Tate weist Vorwürfe zurück

Tate bestreite die Vorwürfe "kategorisch", teilte sein Sprecher mit. Drei der Frauen hätten bereits in der Vergangenheit Strafanzeigen gestellt, die Verfahren seien aber eingestellt worden. "Welche neuen Beweise könnten neun Jahre später aufgetaucht sein, die die Entscheidung des Gerichts aufheben würden?", fragte der Sprecher.

Der 36-jährige Andrew Tate und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Tristan waren Ende Dezember wegen Vorwürfen des Menschenhandels, der Vergewaltigung und der Gründung einer kriminellen Vereinigung in Rumänien festgenommen worden.

Zu den Opfern der beiden Brüder sollen auch Minderjährige gehört haben. Sie sollen Frauen auch zur Prostitution gezwungen haben. Die bis zu dem Zeitpunkt sechs nachgewiesenen Opfer seien nach der sogenannten Loverboy-Methode rekrutiert worden, hieß es in einer Mitteilung von DIICOT im Dezember. Sie seien mit Versprechen auf Liebe und Heirat angelockt worden. Danach habe man die Frauen und Mädchen mit Gewalt und Einschüchterung in verschiedenen Wohnungen in der Umgebung von Bukarest festgehalten. Dort seien sie zum Sex und zu Auftritten in pornografischen Videos gezwungen worden, die dann in sozialen Medien verbreitet worden seien. Eines der Opfer sei zudem zwei Mal von einem der Festgenommenen vergewaltigt worden.

Die Brüder weisen die Vorwürfe zurück. Andrew Tate, der vor einigen Jahren mit seinem Bruder nach Rumänien gezogen war, wurde wegen frauenfeindlicher Äußerungen aus mehreren Onlinediensten verbannt, hat aber noch immer rund 6,9 Millionen Follower auf Twitter. Er schrieb unter anderem, Frauen, die Opfer sexueller Übergriffe würden, seien selbst schuld daran. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde Tate im Jahr 2016, als er aus der britischen "Big-Brother"-Show hinausgeworfen wurde, nachdem ein Video publik geworden war, in dem er eine Frau mit einem Gürtel schlägt.

Vor seiner Festnahme gab es Scharmützel mit Greta Thunberg

Wenige Tage vor der Festnahme Ende Dezember 2022 kam es zwischen Tate und der Klimaaktivistin Greta Thunberg auf Twitter zu einem Schlagabtausch. Der 36-Jährige hatte mit der Zahl seiner Autos (33) geprahlt und an Thunberg gerichtet geschrieben: "Bitte gib mir deine E-Mail-Adresse, damit ich dir eine vollständige Liste meiner Autosammlung und der enormen Emissionen schicken kann."

Die Vorreiterin der weltweiten Klimaschutzbewegung Fridays for Future reagierte am Mittwoch: "Ja, bitte kläre mich auf, schreib mir an kleinerpenisenergie@hastdunichtsbessereszutun.com." (Originalnachricht: "yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com"). Das war aus Sicht vieler Twitter-Nutzer eine passende Retourkutsche. Innerhalb kurzer Zeit hatte Thunbergs Nachricht 3,3 Millionen "Gefällt mir"-Angaben. Jene von Tate erhielt rund 200.000. Tate verhöhnte die 19-Jährige daraufhin in einem Video zigarrenrauchend.

Zwei Tage später kam es zur Festnahme. Gerüchte, wonach die Justiz den 36-Jährigen aufspüren konnte, weil in dem Video auch eine Pizzaschachtel mit rumänischer Aufschrift zu sehen war, dementierten die Behörden allerdings.