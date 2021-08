Britische Behörde beschlagnahmt Alpaka "Geronimo"

Das angeblich tödlich erkrankte Alpaka "Geronimo" ist in England vom Agrarministerium beschlagnahmt worden. Ein gutes Dutzend Polizisten schirmte am Dienstag mehrere Mitarbeiter des Ministeriums gegen Demonstranten ab, wie die Zeitung "The Sun" berichtete. Dabei sei eine Frau festgenommen worden, die mit einer Wasserpistole einen Beamten angespritzt habe. Wie die "Sun" schrieb, sollte das Tier noch am Dienstag getötet werden.

SN/APA/AFP/TOLGA AKMEN Soll noch am Dienstag getötet werden