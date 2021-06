Britische Regierung teilt weitere Corona-Pläne mit

Der britische Premier Boris Johnson will am Montag seinen weiteren Fahrplan für die Corona-Maßnahmen bekanntgeben. Mit Spannung wird erwartet, ob am 21. Juni wie zunächst geplant alle noch geltenden Corona-Beschränkungen in England aufgehoben werden. Wegen der Ausbreitung der zunächst in Indien entdeckten Delta-Variante des Virus gilt es zunehmend als unwahrscheinlich, dass der "Tag der Freiheit" am angepeilten Datum stattfinden wird.

SN/APA/AFP/NIKLAS HALLE'N Die Delta-Variante des Coronavirus hält die Briten in Atem