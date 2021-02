Britische Ziegen können für Video-Konferenzen gebucht werden

Die häufigen Video-Konferenzen in Corona-Zeiten können mitunter ziemlich eintönig sein. Mit einer echten Ziege lassen sich solche Sitzungen aber leicht auflockern, dachte sich die britische Landwirtin Dot McCarthy - und bietet den Auftritt ihrer Ziegen in Zoom-Konferenzen an. Und das Geschäft läuft für die Betreiberin der Cronkshaw Fold Farm in der nordwestenglischen Grafschaft Lancashire richtig gut.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Paarhufer waren vor Corona beim Yoga tätig