Britischer Geiger verlor teures Instrument im Zug

Ein britischer Geiger hat nach eigenen Angaben sein 310 Jahre altes Instrument in einem Zug vergessen. Er sei nach dem Verlust des 250.000 Britische Pfund (knapp 290.000 Euro) teuren Instruments am Boden zerstört, berichtete Stephen Morris am Montag dem Sender BBC. Es handelt sich dem Bericht zufolge um eine Violine von David Tecchler aus der Zeit des Barocks.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Geiger trauert um seine verlorene Violine