Britischer Minister und Top-Militärs in Quarantäne

Die britischen Streitkräfte werden wegen eines Corona-Falls in der obersten Leitungsebene in den kommenden Tagen aus der Distanz geführt. Die gesamte Spitze samt Verteidigungsminister Ben Wallace ist für zehn Tage in häuslicher Quarantäne, wie das Verteidigungsministerium in London in der Nacht auf Montag bestätigte.

SN/APA/AFP/TOLGA AKMEN Minister Wallace ist für zehn Tage in Selbstisolation