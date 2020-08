Nach der Bruchlandung eines Flugzeugs mit 185 Menschen an Bord in Indien sind Medienberichten zufolge mehrere Dutzend Menschen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Maschine der Gesellschaft Air India Express sei auf dem Flughafen Kozhikode im Süden des Landes in zwei Teile gebrochen, hieß es am Freitag in den Medienberichten. Die Maschine kam demnach aus Dubai.

Quelle: Apa/Ag.