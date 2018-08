Brückeneinsturz in Genua: Starke Korrosion bei Westteil

Nicht nur der östliche Teil der in Genua eingestürzten Autobahnbrücke, auch der westliche Rumpf befindet sich in einem besorgniserregenden Zustand. Dies berichtete der Chefermittler von Genua, Francesco Cozzi, aufgrund eines Gutachtens von Fachleuten. Am Pfeiler, der den östlichen Rumpf stützt, sei die Korrosion des Materials hochgradig vorangeschritten.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Möglicherweise verursachte der Riss eines Tragseils den Einsturz