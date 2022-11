Brückeneinsturz in Indien wird weiter untersucht

Nach dem verheerenden Einsturz einer Hängebrücke in Indien dauern die Untersuchungen zur Unglücksursache an. Premierminister Narendra Modi wies Behörden am Dienstag an, detaillierte Nachforschungen anzustellen und Lerneffekte rasch umzusetzen. Der Politiker besuchte zudem Verletzte in einem Krankenhaus in Morbi im Bundesstaat Gujarat, wo sich das Unglück am Sonntagabend ereignet hatte.

SN/APA/PIB/- Indischer Premierminister besuchte Opfer des Brückeneinsturzes