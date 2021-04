Brutaler Einbruch bei französischem Ex-Minister Tapie

Ein brutaler Einbruch bei dem früheren Adidas-Eigner, Minister, Schauspieler und Fußballmanager Bernard Tapie sorgt für Entsetzen in Frankreich. Die Täter seien "mit extremer Gewalt" vorgegangen, sagte der Bürgermeister von Combs-la-Ville, Guy Geoffroy. In dem Ort bei Paris wohnt der 78-jährige Tapie mit seiner Ehefrau Dominique. Das Ehepaar sei bei dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag gefesselt und geschlagen, Tapies Frau zudem an den Haaren gezogen worden.

SN/APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN Polizeieinsatz vor Haus von Ex-Minister Bernard Tapie