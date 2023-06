Bub bei Verkehrsunfall wegen Youtube-Challenge getötet

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Mittwoch ein fünf Jahre alter Bub in Italien gestorben. Ursache soll eine tödliche Challenge für ein Youtube-Video gewesen sein. Die Justiz ermittelt gegen einen 20 Jahre alten Mann. Er hatte einen Lamborghini gelenkt, mit dem er gegen das Fahrzeug geprallt war, in dem der Bub mit seiner Mutter und Schwester unterwegs war. Die Mutter und die jüngere Schwester wurden schwer verletzt, teilten die Behörden am Donnerstag mit.

Ermittelt wird auch gegen vier weitere Personen, die mit dem 20-Jährigen im Lamborghini-Geländewagen saßen. Sie werden verdächtigt, dass sie zum Zeitpunkt des Unfalls ein Video für eine Challenge gedreht haben sollen. Ihre Mobiltelefone wurden beschlagnahmt. Der Unfall ereignete sich in Casal Palocco, etwas südlich der italienischen Hauptstadt. Nach dem tödlichen Unfalls wird über die Sicherheit der Straßen Roms diskutiert. 2022 starben bei Unfällen 150 Menschen, 2023 gab es bereits 73 tödliche Unfälle. Zur Debatte steht auch die Frage, ob soziale Netzwerke besser kontrolliert werden müssen.