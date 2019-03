Ein Neunjähriger hat in Nürnberg seine zweijährige Schwester aus einem brennenden Auto gerettet. Die Geschwister hatten am Dienstag alleine im Wagen auf ihre Mutter gewartet, die ihr drittes Kind in einem Kindergarten abgab. Plötzlich bemerkte der Bub laut Polizei starken Rauch, stieg aus und sah, dass ein Hinterreifen brannte. Schnell schnallte er seine Schwester ab und brachte sie ins Freie.

Quelle: Apa/Dpa