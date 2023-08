Bub starb bei Explosion eines Wohnmobils auf Sardinien

Ein zehnjähriger Bub ist am Donnerstag auf Sardinien gestorben, nachdem das Wohnmobil seiner Familie explodiert ist. Die Explosion des Wohnmobils am Strand von Bados im Norden Sardiniens wurde Berichten zufolge durch ein Leck an einer Gasflasche ausgelöst. Infolge der Explosion brach ein Feuer aus. Der Vater des Kindes wurde mit Brandwunden ins Spital eingeliefert.

Das Todesopfer gehörte einer Gruppe von Touristen aus Italien und Rumänien an, die kurz zuvor auf der Insel angekommen waren. Der Bereich, in dem das Fahrzeug geparkt war, ist nicht mit Camping-Stellplätzen ausgestattet. Wegen des schwarzen Rauches mussten viele Urlauber den Strand verlassen.