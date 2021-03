Bundeskanzler Kurz reist zu Gesprächen nach Berlin

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Donnerstag zu politischen Gesprächen nach Berlin. Mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD), Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Kurz über die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die am Mittwoch verlängerten Grenzkontrollen Deutschlands zu Tirol reden. Auch über die Einführung eines "Grünen Passes" dürfte am Donnerstag gesprochen werden.

SN/APA (dpa/Archiv)/Britta Pedersen Kurz trifft auch Steinmeier