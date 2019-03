Bus in Stockholmer Stadtzentrum explodiert - Fahrer verletzt

Im Stadtzentrum von Stockholm ist ein Bus explodiert und in Flammen aufgegangen. Der Busfahrer sei dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei der schwedischen Hauptstadt am Sonntag mit. Wie schwer die Verletzungen des Mannes waren, war zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich keine Passagiere an Bord befunden.

SN/tt news agency Die Hintergründe sind noch unbekannt