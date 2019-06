Bus mit 65 Schülern auf deutscher Autobahn in Brand geraten

Auf der deutschen Autobahn A2 ist am Montagvormittag ein Reisebus mit 65 Realschülern aus Herten an Bord kurz nach dem Start in Brand geraten. Alle Passagiere konnten bei dem Vorfall bei Castrop-Rauxel - zwischen Dortmund und Recklinghausen - den Doppeldecker unverletzt verlassen, nachdem ihn der Busfahrer noch auf den Standstreifen gelenkt hatte, wie ein Polizeisprecher berichtete.

SN/APA (dpa)/MARCEL KUSCH Der Bus stand im Vollbrand