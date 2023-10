Bus fuhr in Spanien in Passantengruppe

Drei Menschen sind in Spanien ums Leben gekommen, als ein Bus von der Straße abkam und in eine Passantengruppe fuhr. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag in Cádiz im Süden des Landes, wie die Behörden mitteilten. Bei den drei getöteten Passanten handle es sich um eine 60 Jahre alte Frau, eine 19-Jährige und einen 17-Jährigen, teilte der Bürgermeister Bruno García mit. Es gebe außerdem mehrere Verletzte, darunter einen Schwerverletzten.

Der Bus kam von der Straße ab.