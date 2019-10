Buschbrände hüllen Sydney in Rauch

Schwere Buschbrände haben die australische Millionenmetropole Sydney in Rauch gehüllt. Über berühmte Monumente wie das Opernhaus und die Sydney Harbour Bridge legte sich am Donnerstag ein grau-brauner Schleier, in der Luft lag leichter Brandgeruch. Die Behörden gaben eine Gesundheitswarnung heraus und warnten Bewohner mit Atemproblemen vor anstrengenden Aktivitäten im Freien.

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Rauch vor der Sydney Harbour Bridge