Buschfeuer bei Sydney wurden zu "Mega-Brand"

Nördlich von Sydney haben sich mehrere Buschfeuer zu einem riesigen Flächenbrand vereint, dem die Feuerwehr machtlos gegenüber steht. Eine Gesamtfläche von 300.000 Hektar stehe in Flammen, sagte der stellvertretende Brandschutzbeauftragte des Bundesstaats New South Wales, Rob Rogers, am Freitag. Das ist eine Fläche größer als Vorarlberg.

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Feuerwehr steht den Bränden machtlos gegenüber