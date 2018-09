In Frankreich wurde ein Busfahrer zu einer Geldstrafe von 370 Euro verurteilt, weil er bei einem Alkotest Schüler ins Röhrchen blasen ließ. Der Fall ereignete sich im Dezember, wurde aber erst jetzt bekannt. In Frankreich sind Busse seit 2015 mit Atemalkoholtests ausgestattet. Der Motor startet erst, wenn beim Fahrer ein Alkoholpegel unter 0,2 Promille gemessen wurde. Der 51-Jährige sagte am Montag vor Gericht, er habe die Schüler "aus Spaß" pusten lassen.

Quelle: SN, Apa, Afp