Busunfall in Spanien fordert fünf Menschenleben

Bei einem Busunfall sind in Galicien im Nordwesten des Landes mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Sturz des Fahrzeugs in den Fluss Lérez am späten Samstagabend galten zudem zwei der Passagiere am Sonntag als vermisst, wie der spanische Notdienst mitteilte. Drei der Leichen wurden den Angaben zufolge erst im Laufe des Sonntags geborgen. Der Bus sei inzwischen leer, hieß es. Zunächst wurden keine Angaben zur Identität der Todesopfer gemacht.

