Busunfall in Spanien fordert siebentes Menschenleben

Nach einem Busunfall am Heiligen Abend in Galicien im Nordwesten des Landes ist am Montag ein siebentes Todesopfer gefunden worden. Das berichtete der galicische Notdienst. Es handle sich um eine 52-Jährige, deren Leiche von einem Hubschrauber aus gesichtet worden sei, berichtete die Zeitung "La Vanguardia" unter Berufung auf die lokalen Behörden.

SN/APA/AFP/BRAIS LORENZO Sieben Menschen starben, als ein Bus in Spanien in einen Fluss stürzte