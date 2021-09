Camilla: Einst gehasst, heute beliebt

Früher wurde Herzogin Camilla als "Rottweiler" verspottet. Über Jahrzehnte hinweg hat sich ihr Ruf deutlich verbessert. Ihr Ehemann Prinz Charles hat indessen andere Probleme.

Ein Foto von Camilla und Charles in den 1970er-Jahren: Sie stehen sich gegenüber, dahinter ist ein Baumstamm zu sehen, in den Paare ihre Initialen geritzt haben. Sie scheinen in ein Gespräch vertieft. Das Bemerkenswerte an diesem Schnappschuss ist Camillas Haltung. Sie wirkt gelassen, kommuniziert mit Charles auf Augenhöhe. Es sei genau das gewesen, was er an ihr geschätzt habe, schreibt Penny Junor in ihrem Buch "The Duchess: The Untold Story". Sie sei nie eingeschüchtert gewesen, habe ihn nicht angehimmelt. Stattdessen ...