"Camp"-Fire in Kalifornien 2018: Energieversorger schuldig

Eineinhalb Jahre nach verheerenden Waldbränden in Kalifornien mit 86 Toten hat der Energieversorger Pacific Gas & Electric (PG&E) den Vorwurf der fahrlässigen Tötung eingeräumt. Das Unternehmen werde eine Strafe in Höhe von rund vier Millionen Dollar zahlen, gab der Konzern am Montag bekannt. Der Bezirk Butte County hatte das Unternehmen nach tödlichen Bränden in der Ortschaft Paradise verklagt.

SN/APA (AFP)/JAVIER TOVAR Die verheerenden Waldbrände 2018 forderten 86 Menschenleben