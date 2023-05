Canale Grande in Venedig grün eingefärbt

Eine grün schimmernde Flüssigkeit im berühmten Canale Grande von Venedig hat am Pfingstsonntag für Aufregung in der Lagunenstadt gesorgt. Das Wasser in der Nähe der Rialto-Brücke leuchtete plötzlich grün. Zunächst gab es keine Erklärung dafür. Die italienische Feuerwehr teilte mit, zusammen mit der Umweltschutzagentur Arpa Proben entnommen zu haben und diese zu untersuchen. Der Präfekt von Venedig berief umgehend eine Dringlichkeitssitzung mit der Polizei ein.

BILD: SN/APA/ANSA/STRINGER Touristen auf der Rialto-Brücke staunten am Sonntag nicht schlecht