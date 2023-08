"Captain Kirk" als Hologramm bei Konferenz in Sydney

Mit fernen Galaxien und Raumschiffen kennt sich "Star Trek"-Veteran William Shatner aus, ab sofort auch mit Teleportation: Der 92-jährige kanadische Schauspieler nahm als Gastredner an einer Konferenz in Sydney teil, allerdings lediglich als Hologramm. "Sie sind 7.000 Meilen (rund 11.000 Kilometer, Anm.) entfernt und ich bin hier in Los Angeles", erklärte Shatner den Zuhörern, während er dreidimensional und in Lebensgröße auf einem Bildschirm zu sehen war.

BILD: SN/APA/AFP/VALERIE MACON William Shatner kennt sich nun auch mit Teleportation aus