Casa Verdi nach langer Corona-Pause wieder zugänglich

Nach einem 27-monatigem Stopp infolge der Corona-Pandemie ist die Casa Verdi in Mailand, das vom Komponisten Giuseppe Verdi (1813-1901) gegründete Altersheim für Musiker, Besuchern wieder zugänglich. Mittwochs werden Besuche im noblen Palast an der Piazza Buonarroti organisiert. So kann man die Krypta besichtigen, in dem der Komponist und seine Frau Giuseppina Strepponi begraben sind.

BILD: SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Die 'Casa Verdi' in Mailand