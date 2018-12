Chaostage in der Luft: Gatwick streicht alle Flüge wegen Drohnen

Der Betrieb am Flughafen London-Gatwick ist einem Medienbericht zufolge wegen der anhaltenden Drohnenflüge für den ganzen Donnerstag abgesagt worden. Der zweitgrößte britische Airport könne frühestens Freitagmorgen wieder eröffnen, berichtete der Sender BBC.

Die Betreiber von Gatwick lehnten eine Stellungnahme ab. Dort ruhte der Flugverkehr seit Mittwochabend. Ein Abschuss der Drohnen sei zu gefährlich, hatte der Betreiber erklärt. Die Armee brachte nach eigenen Angaben Spezialausrüstung in Stellung. Der Polizei zufolge gab es keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund. Insgesamt waren am Donnerstag 115.000 Passagiere in Gatwick erwartet worden.

EasyJet hatte bereits am Nachmittag alle Flüge gestrichen und erklärt, man rechne auch am Freitag mit Behinderungen. Verkehrsminister Chris Grayling kündigte an, an den anderen Flughäfen des Landes werde vorübergehend das Nachtflugverbot aufgehoben. Der Sprecher von Premierministerin Theresa May sprach von einem unverantwortlichen und inakzeptablen Akt.

Die britische Armee unterstützte am Donnerstag die Suche nach dem Drohnen-Lenker unterstützt, der die Schließung des Flughafens Gatwick ausgelöst hat.

"Wir werden die Streitkräfte einsetzen, um die Lage in den Griff zu bekommen", sagte Verteidigungsminister Gavin Williamson dem Fernsehsender Sky News. "Wir sind zur Unterstützung dort und tun, was wir können." Was genau die Aufgabe der Armee sein sollte, sagte er nicht. Laut Willamson hatte die Polizei die Streitkräfte um Unterstützung bei der Suche nach dem Drohnen-Lenker gebeten. Dutzende Polizisten waren an der Suche beteiligt. Die Polizei ging von einer absichtlichen Störung des Flugverkehrs aus.

Zunächst war am Mittwochabend eine Drohne gesichtet worden, deshalb wurden alle geplanten Flüge ausgesetzt. In der Nacht zum Donnerstag öffnete der Airport für kurze Zeit wieder - musste dann aber erneut den Flugverkehr stoppen, nachdem am Morgen eine Drohne gesichtet wurde. Die Behörden lockerten am Donnerstag das Nachtflugverbot für einige Flughäfen, damit Flüge umgelenkt werden konnten.

Nach britischem Recht ist es verboten, Drohnen in der Nähe von Flugzeugen und Flughäfen fliegen zu lassen, außerdem dürfen sie eine Höhe von 122 Metern nicht übersteigen. Die Polizei suchte am Donnerstag weiterhin nach dem oder den Verantwortlichen für die Drohne. Über dem Flughafen war ein Hubschrauber im Einsatz.

Der Flughafen London Gatwick liegt südlich der britischen Hauptstadt und ist der zweitgrößte des Landes nach Heathrow. Jedes Jahr werden dort 45 Millionen Passagiere abgefertigt, obwohl der Flughafen nur über eine Start- und Landebahn verfügt.

Weil der Flughafen Gatwick nach Drohnensichtungen lahmgelegt ist, lässt der Billigflieger Ryanair unterdessen seine Jets am Freitag auf einen anderen Londoner Airport ausweichen. Das gab Ryanair am Donnerstagabend bekannt. Die Flüge starten und landen vorerst in Stansted nordöstlich von der britischen Hauptstadt.

Nervosität auch in Stuttgart

Die deutsche Bundespolizei hat die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen Stuttgart verschärft. Hintergrund ist der Verdacht, dass Personen versucht haben sollen, die Abläufe am Flughafen auszuspionieren, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwochabend sagte. Am Donnerstagmorgen hieß es, weiterhin seien Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzwesten in den Terminals postiert und auf Streife.

Die Informationen zu den mutmaßlichen Ausspähversuchen seien noch nicht abschließend bewertet, sagte der Sprecher in der Früh. Daher müssten die Sicherheitsvorkehrungen vorerst verschärft bleiben. Der Flugbetrieb soll durch die Maßnahmen nicht beeinträchtigt sein.



