Chiffriermaschine Enigma aus der Ostsee wird restauriert

Die von Tauchern in der Ostsee entdeckte Chiffriermaschine Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg soll in Deutschland aufwendig restauriert werden. "Wir gehen davon aus, dass dies etwa ein Jahr dauern wird", sagte der Leiter des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein, Ulf Ickerodt, am Freitag. Die Maschine war im November vor der Küste des nördlichsten Bundeslandes in der Geltinger Bucht gefunden worden.

SN/APA (dpa)/Axel Heimken Enigma-Chiffriermaschine aus der Ostsee geborgen