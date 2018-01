Chile vergrößert Fläche geschützter Naturparks in Patagonien

Die chilenische Regierung hat die Fläche geschützter Naturparks in Patagonien erheblich erweitert - auch dank der größten Landschenkungen in der Geschichte. Präsidentin Michelle Bachelet unterzeichnete am Montag ein Dekret, mit dem sich die Zahl der Naturparks um mehr als ein Drittel erhöht.

SN/franz brinek Perfekt an die harten Lebensräume angepasst: Der Magellan-Pinguin, der in Patagonien lebt.