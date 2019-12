Chilenisches Militärflugzeug vor Antarktis verschollen

Ein chilenisches Militärflugzeug ist auf dem Flug in die Antarktis verschollen und konnte trotz intensiver Suche bisher nicht lokalisiert werden. Dreizehn Flugzeuge, vier Schiffe und drei Satelliten suchten am Dienstag erfolglos nach der C-130 Hercules in Gewässern der Drakestraße, wie die chilenische Luftwaffe mitteilte. An Bord befanden sich 17 Besatzungsmitglieder und 21 Passagiere.

SN/APA (AFP/Archiv)/JAVIER TORRES Nach den Vermissten wird weiterhin gesucht