China bekräftigt Pläne für bemannte Mondlandung bis 2030

China hat seine Pläne für eine bemannte Mondlandung innerhalb der nächsten sieben Jahre bekräftigt. Bis 2030 sei eine bemannte Mondlandung geplant, sagte Zhang Hailian, ein leitender Ingenieur des staatlichen Raumfahrtprogramms, am Dienstag auf einem Raumfahrtforum in der zentralchinesischen Metropole Wuhan nach Angaben der chinesischen Onlinezeitung "The Paper". In einem weiteren Schritt soll eine permanente Forschungsstation auf dem Erdtrabanten errichtet werden.

BILD: SN/APA/- Chinesische Raumfahrer im Raumstation-Modul Tianhe