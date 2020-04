China gedenkt der Corona-Opfer - Hoffnungsschimmer in Europa

Während ganz China der Toten der Corona-Pandemie gedenkt und in den USA der Mund-Nasen-Schutz empfohlen wird, gibt es in Europa leichten Hoffnungsschimmer in der Krise. In Spanien war die Zahl der Corona-Toten am Samstag am zweiten Tag in Folge leicht rückläufig. Die stark betroffene Lombardei rechnet mit einem Rückgang der Epidemiekurve bis Ende dieser Woche.

SN/APA (AFP)/HECTOR RETAMAL Chinesen gedenken am "Qingming"-Fest der Toten