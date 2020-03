China: Mehr importierte als heimische Corona-Infektionen

In China ist die Zahl der Virusinfektionen bei Reisenden aus dem Ausland nach Freitag auch am Samstag höher ausgefallen als die Zahl der Ansteckungen durch Übertragungen im Inland. Von den 20 Neuinfektionen seien 16 bei Menschen festgestellt worden, die aus dem Ausland kamen, teilte die Nationale Gesundheits-Kommission am Sonntag mit.

Bei den übrigen vier Fällen gebe es keinen ausländischen Bezug. Sie seien alle in der Millionenstadt Wuhan registriert worden, dem Epizentrum der Pandemie. Damit scheint sich anzudeuten, dass die Ansteckungsgefahr in China durch ausländische Einflüsse größer ist als durch inländische. In Wuhan war vergangenen Dezember die Coronavirus-Epidemie ausgebrochen. Von dort aus verbreitete sich das Virus und wurde zur weltweiten Pandemie. Quelle: Apa/Ag.