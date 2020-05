China meldet drei neue Fälle

China meldet drei neue Coronavirus-Fälle, nach sieben tags zuvor. Alle neuen Infektionen seien lokal übertragen worden - zwei in der nordöstlichen Provinz Liaoning und einer in der Provinz Jilin, teilen die Gesundheitskommissionen des Landes am Donnerstag mit. In Japan wird im Laufe des Tages Medienberichten zufolge der Ausnahmezustand für 39 seiner 47 Präfekturen aufgehoben.

SN/APA (Archiv/AFP)/NOEL CELIS Nur mehr vereinzelte Fälle in China