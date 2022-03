China meldet erste Corona-Todesfälle seit über einem Jahr

Erstmals seit Jänner 2021 hat China wieder neue Corona-Todesfälle außerhalb Hongkongs gemeldet. Die nationale Gesundheitskommission teilte am Samstag mit, zwei Infizierte seien in der nordöstlichen Provinz Jilin an den Folgen ihrer Viruserkrankung gestorben. Unabhängige Experten haben allerdings Zweifel an den offiziellen Angaben aus Peking zu Infektions- und Todeszahlen. Demnach hätte es den bis dato letzten Todesfall am 25. Jänner 2021 gegeben.

SN/APA/AFP/ISAAC LAWRENCE Höchste Corona-Infektionszahlen seit Frühjahr 2020