China meldet mehr als 100 neue Coronavirus-Tote

An dem neuartigen Coronavirus sind in China nach offiziellen Angaben weitere 118 Patienten gestorben - damit gibt es nun bereits 2.236 gemeldete Todesfälle in der Volksrepublik. Innerhalb eines Tages sei die Zahl der Infektionen um 889 auf insgesamt 75.465 Fälle gestiegen, teilte die Gesundheitskommission am Freitag in Peking mit. Experten rechnen allerdings mit einer viel höheren Dunkelziffer.

SN/APA (AFP)/PHILIP FONG Zahl der Infektionen auf insgesamt 75.465 Fälle gestiegen