China meldet Rückgang bei Coronavirus-Neuinfektionen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus in China steigt weiter an - allerdings weniger rasant als bisher. In der am stärksten betroffenen Provinz Hubei verzeichneten die Behörden am Sonntag den dritten Tag in Folge einen Rückgang bei den Neuinfektionen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte unterdessen vor vorschnellem Optimismus.

Es sei "unmöglich", den weiteren Verlauf der Epidemie vorherzusagen, betonte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. In Frankreich wurde am Samstag der erste Todesfall durch den neuartigen Erreger in Europa gemeldet. In China stieg die Zahl der Todesfälle durch das Virus auf ...