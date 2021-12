China mit höchstem Wert an Corona-Infektionen seit März 2020

In China steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter an. Landesweit verzeichneten die Behörden am Sonntag 206 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus - so viele wie seit März 2020 nicht mehr. Hotspot ist die Millionenstadt Xi'an, wo für die 13 Millionen Einwohner seit Donnerstag ein strikter Lockdown gilt. 155 der neuen Infektionen wurden in Xi'an gemeldet.

SN/APA/AFP/STR China setzt auf scharfe Eindämmung des Virus